У Кремля задержали пенсионера с желто-синим букетом

За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.