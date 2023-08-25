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У Кремля задержали пенсионера с желто-синим букетом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

Полиция задержала 64-летнего Александра М. в Александровском саду у стен Московского Кремля. Пенсионер пришел возложить цветы у Киевской стелы ко Дню независимости Украины, сообщает «Осторожно, новости».

Как отмечает телеграм-канал, мужчина сразу привлек внимание полиции: он был одет в синюю толстовку и желтые брюки, а в руке у него был желто-синий букет цветов.

Пенсионера задержали и доставили в отделение полиции. На него составили протокол о нарушении порядка проведения митингов.

9 мая в Москве были задержаны сразу несколько человек из‑за сине-желтой одежды. На уборщика психоневрологического интерната пожаловались постояльцы заведения из‑за его сине-желтой куртки, другой москвич был арестован на Большой Дмитровке за сине-желтые штаны. Обоим выписали протоколы о дискредитации ВС РФ.

За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.

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