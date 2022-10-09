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Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
Семён Гудошников
Сегодня в 15:43

В школе в московском районе Некрасовка полицейские задержали 10-летнюю пятиклассницу прямо во время уроков. Причиной послужила аватарка с сине-желтыми цветами. Об этом «ОВД-инфо»* рассказала мать девочки.

В конце сентября женщину вызвали в школу обсудить пропуски ее дочерью занятий «Разговоры о важном». Директор, завуч и социальные педагоги спрашивали также об аватарке школьницы в чате с одноклассниками. На следующий день родитель одноклассника девочки пожаловался, что она якобы опубликовала в чате опрос про мир и войну.

29 сентября директор школы попросил начальника ОМВД «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи» поведения ребенка и его гражданской позиции. Также полицию попросили «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы та не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов» и не поощряла «обсуждение межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».

5 октября девочку задержали в школе, к ней направилась мама. Инспектор по делам несовершеннолетних допытывалась у пятиклассницы, чем занимается ее мать и как они проводят досуг в семье. Приехавшую женщину на глазах у плачущего ребенка полицейские отвели к выходу. В отдел их доставили по отдельности.

Там силовики в течение трех часов брали у мамы с дочкой объяснения, в частности, почему девочка выбрала именно такую аватарку. Затем полицейские пришли в дом к семье и, не предъявив документов, стали изучать переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке, рылись в постельном белье. Недавно инспектор по делам несовершеннолетних сообщила женщине, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.

Начиная с 5 сентября каждый понедельник в российских школах проводится цикл классных часов «Разговоры о важном». Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5 по 11 класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди». 19 сентября в Минпросвещения заявили, что посещение «Разговоров о важном» обязательно.

*«ОВД-Инфо» внесен Минюстом в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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