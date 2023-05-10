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Baza: 9 мая двух москвичей задержали по статье о дискредитации армии за желто-синюю одежду

Максим Саблин
Сегодня в 12:15

В Москве 9 мая полиция задержала двух мужчин из‑за желто-синей одежды, сообщает Baza. Им были выписаны протоколы о нарушении статьи о дискредитации армии.

В День Победы в отделение полиции доставили 39-летнего уборщика психоневрологического интерната № 5 для престарелых. Как уточняет телеграм-канал Shot, постояльцы заведения пожаловались на мужчину из‑за его желто-синей куртки. На мужчину составили протокол по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), теперь ему грозит штраф в 50 тыс. рублей.

В тот же день на Большой Дмитровке, продолжает Baza, был арестован другой 26-летний москвич. Он был одет в желто-синие штаны. На него написали протокол по той же статье, и он также может получить денежный штраф.

За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки.

Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.

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