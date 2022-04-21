Москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Их сочли средством агитации

Бутырский районный суд оштрафовал жителя Чертаново на 10 тыс. рублей за «несанкционированную акцию». По словам его адвоката Ильи Уткина, поводом стал цвет кроссовок — желто-синий, пишет MSK1.RU.

Уткин отмечает, что 6 марта его подзащитный приехал в ЦУМ, чтобы купить подарки жене и дочери на 8 Марта. Там его остановили полицейские, посадили в автозаки и сказали, что у него на ногах средство политической агитации.

Позже мужчину отвезли в ОВД Лианозово, где оформили протокол по части 5 статьи 20.2 (нарушение правил участия в массовых мероприятиях). Максимальное наказание по этой части — штраф 20 тыс. рублей или обязательные работы на 48 часов. Защита собирается обжаловать приговор, ссылаясь на множество процессуальных нарушений.

«Он спокойный, явно не из тех, кто про митинг. Он из тех, кто все понимает, не в первый день живет в этой стране. 6 марта, может быть, и был удивлен, но сейчас на дворе 21 апреля — за полтора месяца свыкся с этой мыслью [что задержали из‑за цвета кроссовок]», — описывает своего подзащитного адвокат.

Ранее суд в Иванове признал законным задержание и штраф за плакат «* ***». В качестве аргумента суд заявил, что звездочки символизируют Рабоче-крестьянскую Красную армию, а полицейские своим задержанием предотвратили противоправные действия в отношении активиста со стороны недоброжелателей.