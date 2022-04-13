В Ялте задержали женщину из‑за желто-синего маникюра

В Ялте задержали 46-летнюю женщину после жалобы местного жителя. Тот заметил, что в своем маникюре ялтинка использовала цвета украинского флага (желтый и синий), а также цвета флага запрещенного в России «Правого сектора»* (черный и красный). Об этом сообщила Baza.

Мужчина встретил Ольгу Дяченко в «Бюро переводов» — там работает задержанная. После этого он обратился в полицию. Правоохранители опросили Ольгу, сфотографировали ее руки, провели с ней профилактическую беседу и доложили о маникюре в местное отделение ФСБ.

По информации СМИ, после встречи с полицейскими женщина стерла лак с ногтей. Правда, по ее словам, маникюр не носит никакого особого значения. Дяченко назвала его обычным разноцветным маникюром, в котором пожаловавшемуся мужчине что‑то почудилось.

Полицейским Дяченко рассказала, что в прошлом была гражданкой Украины, однако в 2021 году получила российское гражданство. Цветной маникюр Ольга сделала две недели назад, и за это время, как отметила женщина, никто не обратил на него внимания.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.