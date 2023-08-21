Rest in memes: Чимс, Grumpy Cat, Тейтер Тот и другие звери, которые останутся в наших сердцах

Графический дизайнер из США Чарли Шмидт в 1984 году снял видео, на котором его кот Фатсо, одетый в синюю футболку, якобы играет на цифровом пианино. В 2007 году американец оцифровал и загрузил запись на ютуб — с тех пор ее посмотрели более 73 миллионов раз. Фатсо умер еще в 1987 году, но звездой начал становиться в 2009-м: тогда актер Эштон Катчер опубликовал видео с его участием у себя в твиттере, а Энди Сэмберг упомянул кота-пианиста на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2009. Шмидт начал ходить по приютам и в одном из них встретил кота, похожего на погибшего питомца. Он назвал его Бенто, «научил» играть на пианино и тоже снял и выложил ролик на видеохостинг. Бенто продолжил дело Фатсо, став новой пушистой знаменитостью. Он снимался в рекламе фисташек и сыграл главного героя в пародии на песню Майли Сайрус «Wrecking Ball». Бенто скончался в марте 2018 года, ему было девять лет.