Rest in memes: Чимс, Grumpy Cat, Тейтер Тот и другие звери, которые останутся в наших сердцах

В Гонконге скончался сиба-ину по кличке Болци — двенадцатилетний пес тяжело болел и скончался во время операции. В сети его знали как Чимса — четверолапый попал в мемы четыре года назад, когда его хозяин придумал мини-комикс со словом «чимсбурбгер» (cheemsburbger), которое вскоре сократили до первых четырех букв.
Вспоминаем других животных, влюбивших в себя пользователей по всему миру. К сожалению, их всех уже нет с нами.
Кот-пианист Бенто
Графический дизайнер из США Чарли Шмидт в 1984 году снял видео, на котором его кот Фатсо, одетый в синюю футболку, якобы играет на цифровом пианино. В 2007 году американец оцифровал и загрузил запись на ютуб — с тех пор ее посмотрели более 73 миллионов раз. Фатсо умер еще в 1987 году, но звездой начал становиться в 2009-м: тогда актер Эштон Катчер опубликовал видео с его участием у себя в твиттере, а Энди Сэмберг упомянул кота-пианиста на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2009. Шмидт начал ходить по приютам и в одном из них встретил кота, похожего на погибшего питомца. Он назвал его Бенто, «научил» играть на пианино и тоже снял и выложил ролик на видеохостинг. Бенто продолжил дело Фатсо, став новой пушистой знаменитостью. Он снимался в рекламе фисташек и сыграл главного героя в пародии на песню Майли Сайрус «Wrecking Ball». Бенто скончался в марте 2018 года, ему было девять лет.
Кенгуру Роджер
Кенгуренок Роджер выжил буквально чудом: его маму насмерть сбила машина, а гид Крис Барнс вытащил малыша из ее сумки и начал выхаживать. Тот вырос во всех смыслах здоровым: при росте в два метра и весе в 90 килограмм он выглядел как настоящий бодибилдер, когда вставал на задние лапы. Альфа-самец стал любимцем заповедника, который Барнс открыл в австралийском Алис-Спрингсе как раз после того, как нашел детеныша и захотел организовать для него и его сородичей комфортную жизнь. В соцсетях Роджера знали как «кенгуру-качка», а однажды он даже снялся в документальном фильме National Geographic, где шутливо боролся со своим спасителем. В декабре 2018 года животного не стало, ему к этому времени уже исполнилось 12 лет.
Grumpy Cat
Кошка по кличке Соус Тардар благодаря своей мордочке прославилась как самая угрюмая в мире — отсюда прозвище Grumpy Cat. В 2012 году ее хозяева опубликовали на реддите снимок, после которого питомице сразу начали пророчить славу. Доказывая, что это не фотошоп, а реальная мимика животного из‑за неправильного прикуса, ее хозяева завели ютуб-канал, где начали выкладывать ролики с ней. Вскоре Соус Тардар стала настоящей звездой: она снималась в рекламе, становилась героиней книг и фильма «Худшее Рождество Сердитой кошки», в 2013 году Grumpy Cat признали мемом года по версии Webby Award. По подсчетам прессы, владельцы кошки заработали на ней более 100 миллионов долларов. В мае 2019 года семилетняя Тардар скончалась.
Lil Bub
Кошечку Лил Баб сделали известными врожденные генетические аномалии: она всю жизнь оставалась в теле маленького котенка, ее лапки были непропорционально малы, а язык всегда высунут — из‑за того, что нижняя челюсть была значительно короче верхней, а зубы не росли. В 2013 году про нее сняли фильм «Лил Баб и друзья», а спустя два года от имени кошки выпустили музыкальный альбом. Лил Баб умерла в конце 2019 года, но до сих пор продолжает свою деятельность открытый в ее честь фонд — в нем собрали более полумиллиона долларов для нуждающихся животных.
Nonono Cat
Кот Маркиз из Перми прославился 11 лет назад, когда его хозяева выложили на ютуб запись, на которой испуганное животное на протяжении почти двух минут повторяет звуки, очень похожие на no-no-no — английскую версию «нет-нет-нет». Благодаря этому кот стал популярен не только в России, но и во всем мире: за это время оригинальный ролик набрал более 13 миллионов просмотров. Владельцам Маркиза пришлось усыпить его в ноябре 2018 года: из‑за интоксикации крови у него отказали печень и почки.
Тейтер Тот
Котенка Тейтера Тота называли одновременно самым милым и самым злобным в мире: он отчаянно боролся за свою жизнь и носил разноцветные гипсы на крохотных лапках, но его мордочка имела угрожающий вид. У взъерошенного малыша быстро появилось множество фанатов, которые посвящали ему рисунки и следили за новостями о его здоровье. Но в начале августа полуторамесячного Тейтер Тота не стало: по словам хозяйки, причиной стали симптомы пневмонии и больное сердце, которое было невозможно обследовать из‑за слишком маленького размера. После его смерти соболезнования появились даже в аккаунте Grumpy Cat.
Длиннокот
Кот Нобико стал известен еще в нулевые — сначала его снимок появился на японском сайте Futaba Channel, а потом распространился по всей сети. Настоящее имя животного — Широи, новое прозвище он получил, когда обрел славу: хозяева решили, что имя Нобико, которое переводится с японского как «растянутый», подходит ему гораздо больше. Но многие знают его просто как Длиннокота, или Longcat. И без того длинного кота стали фотошопить, добавляя его в разные коллажи и мемы, где он то пробивал головой облака, то становился самой выделяющейся частью диаграмм. В 2018 году Нобико диагностировали почечную недостаточность, а в сентябре 2020 года он скончался.