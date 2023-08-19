Умер мемный пес Чимс, которого в жизни звали Болци. Об этом его хозяин написал в инстаграме*.
У сиба-ину было серьезное заболевание и он скончался во время операции. Болци было 12 лет.
«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбчивым лицом, он помог многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусного с новыми друзьями», — написал хозяин пса.
Болци попал в мемы летом 2019 года. Тогда пользователь Reddit опубликовал небольшой комикс с ним и подписью «чимсбургер» (Cheemsburbger). Позже пса стали называть просто Чимс и публиковать мемы с изображением его мордочки.
Первый мем с Чимсом
В этом меме Чимс изображен со своим интернет-конкурентом Доге
Болци конкурировал в интернете с другим известным сиба-ину — Кабосу, которая стала прототипом мемов о Доге. В конце декабря у Кабосу обнаружили рак крови, но после лечения ей стало лучше, и сейчас ее хозяйка регулярно обновляет интстаграм фотографиями с жизнерадосной Кабосу.
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