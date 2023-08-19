«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбчивым лицом, он помог многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусного с новыми друзьями», — написал хозяин пса.