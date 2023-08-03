2 августа умер рыжий котенок по кличке Тейтер Тот, ставший известным в сети из‑за своей взъерошенной шерсти и разноцветных гипсов. Об этом в своих соцсетях рассказала его хозяйка Эш Хоутон.
«Честно говоря, я не знаю, как начать этот пост, но вот оно что. Наша крошечная картошка скоропостижно скончалась у меня на руках», — написала хозяйка.
По ее словам, в течение недели у питомца наблюдались признаки пневмонии и другие сопутствующие симптомы. Перед смертью котенка лечили антибиотиками, он почти не двигался.
Хозяйка считает, что у Тейтера Тота было больное сердце, но орган был еще слишком маленький, чтобы проводить на нем какие‑либо исследования. «Возможно, у него было увеличенное сердце, и оно просто не успевало за ним. <…> Надеюсь, что стойкость кота в течение этого короткого времени здесь продолжит вдохновлять людей», — добавила Хоутон.
Поклонники котенка заполонили сеть соболезнованиями. Пост в память Тейтера Тота опубликовал даже аккаунт Grumpy Cat. Хозяйка сказала, что не будет закрывать фан-сообщество питомца, храня воспоминания о нем.
«Покойся с миром, Тейтер Тот».
«Иногда самые незначительные вещи занимают больше всего места в сердце.
Тейтер Тот, ты был рядом, когда нам нужен был герой, и теперь твоя работа окончена. Отдохни, маленький бутончик. Твоя жизнь изменила мир».
«Все живое хрупко, а уж котята и подавно. Мне очень жаль слышать о Тейтере Тоте (знаменитом в интернете котенке). Люди, которые пытаются помочь маленьким хрупким кошкам, удивительные, потому что это часто заканчивается печально, но лучше так, чем не пытаться вовсе».
«Покойся с миром. Тебя будет не хватать. Самый милый мрачный кот на свете».
«Умер кот Тейтер Тот, и я так расстроена. На этой неделе у меня был травматичный случай с животным, и кот был для меня светлым пятном. Мой глупый мозг твердит, что я не знала этого котика, но сердце говорит, что плакать можно».
«Прощай, малыш Тейтер Тот. Это так грустно, малышка, пожалуйста, прими от меня хотя бы один рисунок».
В середине июня пес, который подрабатывает в благотворительной организации Kitty CrusAIDe в Юте, принес своей хозяйке Хоутон двух крошечных котят. Один был недоношенный и вскоре умер, а второго рыжего (Тейтера Тота) женщина пыталась спасти. У котенка, чей возраст был чуть больше дня от роду, имелись серьезные проблемы с лапками, которые впоследствии зафиксировали шинами.
Тейтер Тот быстро стал популярен в сети. Поклонники рисовали его с недовольной мордочкой, а комментаторы по-доброму посмеивались над его взъерошенным видом, называя «милым злым малышом». Подробнее о котенке «Афиша Daily» писала здесь.