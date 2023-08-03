Хозяйка считает, что у Тейтера Тота было больное сердце, но орган был еще слишком маленький, чтобы проводить на нем какие‑либо исследования. «Возможно, у него было увеличенное сердце, и оно просто не успевало за ним. <…> Надеюсь, что стойкость кота в течение этого короткого времени здесь продолжит вдохновлять людей», — добавила Хоутон.