В Японии в возрасте 18 лет умер кот Нобико, знаменитый «длиннокот» (Longcat) — один из первых интернет-мемов. О смерти кота сообщила в своем твиттере его хозяйка.

Два года назад у Нобико обнаружили почечную недостаточность, а накануне его в тяжелом состоянии привезли в клинику. Он отчаянно боролся за жизнь четыре часа, но не выжил.

В 2006 году фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной на японском имиджборде Futaba Channel, оттуда перекочевала на 4chan, а уже после распространилась по всей сети. Конкретно сам мем «длиннокот» — это очень сильно растянутое изображение Нобико, которое делает его не просто длинным котом, а чрезвычайно длинным. Мем особенно полюбился авторам коллажей (в основном, конечно, самых безумных). Сейчас многие пользователи сети, заставшие интернет эпохи нулевых, скорбят по Нобико и вспоминают его лучшие приключения.