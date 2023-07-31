Самый милый и самый злобный кот в мире: как Тейтер Тот с гипсом на лапках стал всеобщим любимцем

В середине июня пес, который подрабатывает в благотворительной организации Kitty CrusAIDe в Юте, принес своей хозяйке Эш Хоутон двух крошечных котят — по ее словам, он часто это делает, когда видит животных в беде. Один из них был совсем недоношенным и вскоре умер, а второго, рыжего, еще можно было попробовать спасти. Ему было чуть больше дня от роду, и матери-кошки не было поблизости. Хоутон пыталась накормить его из шприца, но ничего не получалось. «Обычно, когда вы впервые кормите котят из бутылочки, для них это неестественный процесс, поэтому минуту или две они как бы пытаются понять, что происходит, но в конце концов инстинкт срабатывает», — объясняет она. Вместе с коллегами из Kitty CrusAIDe Хоутон обнаружила, что у найденыша волчья пасть и ему нужно давать пищу через трубку.