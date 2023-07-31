Самый милый и самый злобный кот в мире: как Тейтер Тот с гипсом на лапках стал всеобщим любимцем

В середине июня пес, который подрабатывает в благотворительной организации Kitty CrusAIDe в Юте, принес своей хозяйке Эш Хоутон двух крошечных котят — по ее словам, он часто это делает, когда видит животных в беде. Один из них был совсем недоношенным и вскоре умер, а второго, рыжего, еще можно было попробовать спасти. Ему было чуть больше дня от роду, и матери-кошки не было поблизости. Хоутон пыталась накормить его из шприца, но ничего не получалось. «Обычно, когда вы впервые кормите котят из бутылочки, для них это неестественный процесс, поэтому минуту или две они как бы пытаются понять, что происходит, но в конце концов инстинкт срабатывает», — объясняет она. Вместе с коллегами из Kitty CrusAIDe Хоутон обнаружила, что у найденыша волчья пасть и ему нужно давать пищу через трубку.
Кроме того, у котенка были серьезные проблемы с лапками: передние были согнуты под углом почти в 90 градусов, поэтому он не мог нормально ходить и передвигался будто на цыпочках. Чтобы поставить конечности в естественное положение, растянув мышцы и сухожилия, их зафиксировали шинами — бирюзовой на левой лапке и розовой на правой.
Несмотря на все трудности, Хоутон чувствовала в малыше большую жажду жизни. «С первого дня я вижу, как много в Тейтере Тоте (так прозвали котенка. — Прим. ред.) мужества, — рассказывала она. — И пока он борется за то, чтобы оставаться в живых, мы будем бороться за него».
Организация Kitty CrusAIDe собирает в своих соцсетях пожертвования, которые идут на оплату медикаментов и ветеринарной помощи для их подопечных. У Тейтера быстро появились поклонники, которые стали пристально следить за его судьбой.
В соцсетях появилось множество фан-артов, посвященных котенку
«Я пыталась нарисовать Тейтера Тота»
«Тейтер Тот»
«Я люблю Тейтера Тота»
«Тейтер Тот»
«Я нарисовала Тейтера Тота»
«Каракули с Тейтером Тотом»
Фанаты стали рисовать Тейтера Тота с узнаваемыми бандажами на лапках. Правда, с передних лап их вскоре сняли, теперь котенку наложили гипс на задние.
На рисунках его чаще всего изображают с недовольной мордочкой — комментаторы по-доброму посмеиваются над его взъерошенным видом, называя «милым злым малышом». «Он такой хорошенький, но в то же время в нем есть что‑то странное», — пишут под его фотографиями и видео. Другие добавляют, что он такой лохматый, будто его на целую ночь забыли в стиральной машине. И вместе с тем он всеми обожаем: пользователи соцсетей признаются, что «не могут контролировать свою эмоциональную привязанность к Тейтеру» и что они «не встречали никого очаровательнее».
Эш Хоутон утверждает, что у ее звездного подопечного начинает проявляться неоднозначный характер. «С одной стороны, он очень дерзкий и очень самоуверенный. Но в некоторые моменты становится таким милым и домашним», — рассказывает она.