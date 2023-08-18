Блогер попросил Midjourney нарисовать людей с аутизмом. Нейросеть представила их как грустных юношей

«Спасибо тебе. Немногие люди понимают это, и ты объяснил так хорошо»

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«Когда ты выбираешь реалистичный стиль, да. Но этот стиль для меланхолии, не для мультяшного счастья»

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«Вещи, которые мы создаем, отражают наши глубочайшие недостатки»