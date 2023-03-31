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К Midjourney отключили бесплатный доступ из‑за большого числа дипфейков

Виктория Шанина
Сегодня в 15:23

Компания Midjourney отказалась от бесплатного пробного доступа к одноименной нейросети, с помощью которой можно генерировать изображения. Об этом в своем Discord сообщил основатель компании Дэвид Хольц, пишет Business Insider.

Причиной такого решения стало растущее число фейковых изображений со знаменитостями. Только на этой неделе в сети завирусились фото папы римского Франциска в огромном пуховике, а также Дональда Трампа, которого якобы арестовывают.

И хотя эти снимки быстро разоблачили, злоумышленники могут использовать генеративные нейросети вроде Midjourney для распространения дезинформации в интернете.

Сейчас воспользоваться нейросетью Midjourney можно только в рамках платных подписок. За генерацию изображений с помощью технологии придется заплатить как минимум 10 долларов в месяц.

Однако Хольц пообещал вернуть бесплатную версию, как только компания придумает и внедрит способы борьбы с дипфейками.

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ФРАНЦИСКДональд ТрампДэвид Хольц
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