К Midjourney отключили бесплатный доступ из‑за большого числа дипфейков

Компания Midjourney отказалась от бесплатного пробного доступа к одноименной нейросети, с помощью которой можно генерировать изображения. Об этом в своем Discord сообщил основатель компании Дэвид Хольц, пишет Business Insider.
Причиной такого решения стало растущее число фейковых изображений со знаменитостями. Только на этой неделе в сети завирусились фото папы римского Франциска в огромном пуховике, а также Дональда Трампа, которого якобы арестовывают.
И хотя эти снимки быстро разоблачили, злоумышленники могут использовать генеративные нейросети вроде Midjourney для распространения дезинформации в интернете.
Сейчас воспользоваться нейросетью Midjourney можно только в рамках платных подписок. За генерацию изображений с помощью технологии придется заплатить как минимум 10 долларов в месяц.
Однако Хольц пообещал вернуть бесплатную версию, как только компания придумает и внедрит способы борьбы с дипфейками.