Трейлер «Титаника» в стиле Уэса Андерсона создали с помощью Midjourney

Автор ютуб-канала Synthetic Screen решил представить, как бы выглядел «Титаник», если бы его снял автор «Французского вестника» и «Отеля „Гранд Будапешт“» Уэс Андерсон. В этом блогеру помогла нейросеть Midjourney, которая сгенерировала кадры выдуманного фильма. Из них автор ютуб-канала составил двухминутный трейлер.
В версии Midjourney, главными героями «Титаника» стали путешествующий художник Джек Доусон и его возлюбленная Роза Бьюкейтер, «свободная духом» и «заключенная в мире роскоши» аристократка, которая ищет приключений. Их сыграли Тимоте Шаламе и Сирша Ронан.
Роль капитана корабля, «женатого на море и идее порядка», досталась Биллу Мюррею. Розу в пожилом возрасте играет актер Оуэн Уилсон. Также в каст попали Уиллем Дефо, Джефф Голдблум, Эдвард Нортон и другие актеры, с которыми обычно сотрудничает Андерсон.
Сцена крушения корабля в трейлере описывается как «симметричный хаос».
Снимать ролики в духе Уэса Андерсона — сегодняшний тренд в соцсетях. Появился он в преддверии выхода нового фильма «Город астероидов», но и после премьеры тренд продолжился.
В стилистике режиссера уже пытались представить «Звездные войны», а сотрудница Amazon во время съемок тиктока в духе Андерсона узнала об увольнении.