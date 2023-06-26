Трейлер «Титаника» в стиле Уэса Андерсона создали с помощью Midjourney

Автор ютуб-канала Synthetic Screen решил представить, как бы выглядел «Титаник», если бы его снял автор «Французского вестника» и «Отеля „Гранд Будапешт“» Уэс Андерсон. В этом блогеру помогла нейросеть Midjourney, которая сгенерировала кадры выдуманного фильма. Из них автор ютуб-канала составил двухминутный трейлер.