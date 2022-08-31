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Архитектор и нейросеть Midjourney создали концепт встроенного в природу растущего дома-дерева
Сегодня в 15:38

Индийский архитектор и дизайнер Манас Бхатия с помощью нейросети Midjourney создал концепт многоэтажного дома, существующего подобно гигантскому дереву — лишенной внутренностей секвойе. Его работу показывает Designboom.

Проект получил название «Symbiotic Architecture» (в переводе с английского — «Симбиотическая архитектура»; некоторые ученые трактуют этот термин как архитектуру, которая заимствует принципы природы и делает их основополагающими).

Референсом послужил Гиперион — самое высокое дерево на Земле. Это тоже секвойя — она растет в национальном парке «Редвуд» в Калифорнии.

Создавая проект, Бхатия задался вопросом: «Могут ли наши жилища дышать подобно живым существам? Можем ли мы прекратить обитать в бетонных и стеклянных коробках с кондиционерами, которые мы называем квартирами?».

В его фантазиях дома растут подобно деревьям, но это имеет практический смысл: так они покрывают увеличивающуюся потребность человечества в свободном жилье.

Архитектор вбил в текстовое поле Midjourney («Афиша Daily» подробно рассказывала о нейросети в середине июля, когда она вышла в открытый бета-тест) запросы «гигантский», «полый», «дерево», «ступени», «фасад» и «растения», чтобы получить сгенерированные изображения.

Затем последовало еще множество вариантов запросов — так был достигнут финальный результат: множество подобий Гипериона, жилища в которых выходят одновременно наружу и в полое пространство деревьев внутри. После этого Бхатия создал несколько собственных рисунков по мотивам графики ИИ.

«Меня всегда завораживало, как насекомые и другие маленькие создания создают себе обиталища в живой природе. Как муравьи выстраивают причудливые системы в почве. Каким потрясающим стал бы мир, если бы человек научился создавать здания, которые существуют как растения», — заявил автор идеи.

Но если Бхатия пока только формулирует концепции, то ученые из Школы архитектуры Виргинского университета уже создали метод 3D-печати зданий из засеянной земли, где способны прорастать трава и цветы.

Авторы проекта утверждают, что такая технология строительства в перспективе поможет создать новый тип зданий, которые поглощают из воздуха больше углекислого газа, вызывающего рост температуры на Земле, чем производят.

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