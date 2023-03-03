Как выглядели бы Гольяново, Чертаново и другие районы, будучи людьми? Показывает Королева Капотни

У Диляры Минрахмановой, художницы и создательницы VK-паблика «Королева Капотни», еще в 2020 году возникла идея хуманизировать родную Капотню — представить, каким человеком она была бы. Получилась девушка с факелом в руке — «такая милая работяга, которая следит за ценами на нефть и отличается от всех своей особенной атмосферой». Следом появились очеловеченные версии других столичных районов: например, Пресненский стал «элитным и аристократичным» юношей, который «смотрит на всех свысока», «дружит с селебрити» и, очевидно, не нуждается в деньгах, потому что «на ужин тратит среднюю заработную плату по России». Таганка превратилась в элегантно одетую девушку — «решительную и энергичную», которая «обожает театры, увлекается архитектурой, историей и иностранными языками».