Как выглядели бы Гольяново, Чертаново и другие районы, будучи людьми? Показывает Королева Капотни

У Диляры Минрахмановой, художницы и создательницы VK-паблика «Королева Капотни», еще в 2020 году возникла идея хуманизировать родную Капотню — представить, каким человеком она была бы. Получилась девушка с факелом в руке — «такая милая работяга, которая следит за ценами на нефть и отличается от всех своей особенной атмосферой». Следом появились очеловеченные версии других столичных районов: например, Пресненский стал «элитным и аристократичным» юношей, который «смотрит на всех свысока», «дружит с селебрити» и, очевидно, не нуждается в деньгах, потому что «на ужин тратит среднюю заработную плату по России». Таганка превратилась в элегантно одетую девушку — «решительную и энергичную», которая «обожает театры, увлекается архитектурой, историей и иностранными языками».
Когда нейросети набрали популярность и стали доступны каждому, Королева Капотни решила создать новые хуманизации — на этот раз с помощью Midjourney. Но, по словам художницы, нейросеть выполняет лишь 30–50% работы — многое приходится доделывать вручную, чтобы получить задуманный финальный результат.
На изображении каждого района переданы главные элементы, которые с ним обычно ассоциируются: Чертаново — пруды и огромные панельные дома, Останкино — телебашня, Гольяново — автовокзал, Таганка — Московский театр на Таганке. Для самых внимательных на кадрах спрятаны более тонкие символы.
«У меня есть образ в голове, и я стараюсь сгенерировать его по частям. Где‑то беру одежду, где‑то — голову, где‑то — очки. Все это соединяю и точечно дорисовываю, а также добавляю тематические отсылки», — рассказала Королева Капотни «Афише Daily». И объяснила, как, к примеру, создавалось очеловеченное Коньково: там можно увидеть Яблоневый сад — популярное среди жителей место, ручку с изображением граффити — потому что его там много, наклейки «Самбо 70» и «Кино» — Виктор Цой жил в этом районе.