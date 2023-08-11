Илон Маск проведет бой с Марком Цукербергом в «эпичном месте» в Риме

Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.