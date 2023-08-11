Илон Маск проведет бой с Марком Цукербергом в «эпичном месте» в Риме

Илон Маск заявил в X (бывший Twitter), что договорился с итальянскими властями по поводу места проведения боя с Марком Цукербергом. Он сказал, что это будет «эпичное место», а в кадре будет «античный Рим», но не уточнил конкретную локацию.
По словам Маска, бой будет организован его фондом и фондом Цукерберга, а не UFC. Трансляция будет вестись в X и в Meta*.
Мероприятие «будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», а все вырученные средства направят ветеранам, добавил Маск.
21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой. Ему не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.
Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.
Илон Маск решил не отставать от конкурента и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере.
«Афиша Daily» изучила все вводные о физической форме и подготовке потенциальных бойцов и сделала прогноз, кто победит.
* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов на территории страны запрещена.