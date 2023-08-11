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Илон Маск проведет бой с Марком Цукербергом в «эпичном месте» в Риме

Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

Илон Маск заявил в X (бывший Twitter), что договорился с итальянскими властями по поводу места проведения боя с Марком Цукербергом. Он сказал, что это будет «эпичное место», а в кадре будет «античный Рим», но не уточнил конкретную локацию.

По словам Маска, бой будет организован его фондом и фондом Цукерберга, а не UFC. Трансляция будет вестись в X и в Meta*.

Мероприятие «будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», а все вырученные средства направят ветеранам, добавил Маск.

В конце июня владелец X говорил, что его поединок с Цукербергом может состояться в Колизее. В начале августа Цукерберг предлагал конкретную дату — 26 августа.

21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой. Ему не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.

Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.

Илон Маск решил не отставать от конкурента и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере.

«Афиша Daily» изучила все вводные о физической форме и подготовке потенциальных бойцов и сделала прогноз, кто победит.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов на территории страны запрещена.

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