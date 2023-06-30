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Илон Маск заявил, что его поединок с Марком Цукербергом может состояться в Колизее

Виктория Шанина
Сегодня в 11:18

Поединок медиамагната Марка Цукерберга и владельца Twitter Илона Маска может состояться в римском Колизее. Об этом второй сообщил на своей странице в твиттере.

Спустя час Маск также опубликовал отрывок из комедии «Житие Брайана по Монти Пайтону», действие которого происходит в амфитеатре. Ссылку на ролик он подписал так: «Мне надо поработать над выносливостью».

21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой. Ему не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.

Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.

Илон Маск решил не выпадать из инфополя и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если все ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов на территории страны запрещена.

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Илон МаскМарк Цукерберг
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