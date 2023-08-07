Поединок Маска и Цукерберга может состояться 26 августа

Медиамагнат Марк Цукерберг предложил владельцу Tesla и Twitter Илону Маску провести запланированный поединок 26 августа. Об этом он сам рассказал на своей странице в запрещенной соцсети.
«Я готов уже сегодня. Я предложил ему 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но он ее так и не утвердил», — заявляет бизнесмен.
Так Цукерберг ответил на посты Илона Маска, где тот рассказывает об активной подготовке к бою.
Ранее Маск писал, что интенсивно тренируется, но все равно может проиграть из‑за лишнего веса и слабой выносливости. По данным Bloomberg, во время одной из тренировок он провел бой с сумоистом и почувствовал боль в спине.
«Мне может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе», — ответил Маск на приглашение Цукерберга встретиться в конце августа.
21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой: владельцу Tesla не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.
Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.
Илон Маск решил не выпадать из инфополя и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если все ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.