Поединок Маска и Цукерберга может состояться 26 августа

Илон Маск решил не выпадать из инфополя и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если все ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.