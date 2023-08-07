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Поединок Маска и Цукерберга может состояться 26 августа

Виктория Шанина
Сегодня в 10:20

Медиамагнат Марк Цукерберг предложил владельцу Tesla и Twitter Илону Маску провести запланированный поединок 26 августа. Об этом он сам рассказал на своей странице в запрещенной соцсети.

«Я готов уже сегодня. Я предложил ему 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но он ее так и не утвердил», — заявляет бизнесмен.

Так Цукерберг ответил на посты Илона Маска, где тот рассказывает об активной подготовке к бою.

Ранее Маск писал, что интенсивно тренируется, но все равно может проиграть из‑за лишнего веса и слабой выносливости. По данным Bloomberg, во время одной из тренировок он провел бой с сумоистом и почувствовал боль в спине.

«Мне может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе», — ответил Маск на приглашение Цукерберга встретиться в конце августа.

21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой: владельцу Tesla не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.

Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.

Илон Маск решил не выпадать из инфополя и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если все ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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