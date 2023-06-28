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Маск вслед за Цукербергом провел тренировку по джиу-джитсу. Так бизнесмены готовятся к бою

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

Илон Маск устроил персональную тренировку с мастером боевых искусств Лексом Фридманом, у которого черный пояс по джиу-джитсу. Об этом в твиттере рассказал Фридман. Так Маск готовится к предстоящему бою с Марком Цукербергом.

Фридман сказал, что тренировка была эпичной, и он поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если всё ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.

«Тем не менее, как говорит Илон, самый интересный исход — самый вероятный… Я буду рядом с ними, несмотря ни на что», — написал он.

Ранее на этой неделе Фридман провел тренировку с Цукербергом. Владелец Meta* занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали.

Маск вызвал Цукерберга на бой, после того как узнал, что Meta собирается запустить соцсеть Threads — аналог Twitter, которым владеет Маск. Предприниматель саркастически заметил, что «Земля не может дождаться, когда она полностью окажется под каблуком у Цука». Владелец Meta* вступил в диалог в инстаграме*, где написал Маску: «Кидай мне локацию». В ситуацию вмешалась мать Маска, которая предложила бизнесменам вместо поединка посоревноваться в шутках.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Илон МаскМарк Цукерберг
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