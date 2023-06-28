Маск вслед за Цукербергом провел тренировку по джиу-джитсу. Так бизнесмены готовятся к бою

Фридман сказал, что тренировка была эпичной, и он поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если всё ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.