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Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на бой. Тот оказался не против

Виктория Шанина
Сегодня в 12:19

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг и владелец Twitter Илон Маск, вероятно, проведут бой. По крайней мере, оба заявляют о своей готовности к нему в соцсетях.

Все началось с того, что Meta анонсировала запуск соцсети Threads, которая станет аналогом Twitter. Маску эта новость не понравилась.

«Я уверен, что Земля не может дождаться, когда она полностью окажется под каблуком у Цука», — написал он в твиттере.

Один из комментаторов ответил бизнесмену, что ему следует бысть осторожным в высказываниях, поскольку он «слышал, что [Цукерберг] сейчас занимается джиу-джитсу». Илон Маск такой угрозы не испугался.

«Я готов к поединку в клетке», — заявил Маск.

Цукерберг присоединился к дискуссии, но уже в инстаграме*. У себя в сторис он написал: «Отправь мне локацию».

Состоится ли в итоге поединок и скажется ли он на запуске Threads, неизвестно. Издание Variety запросило комментарий Meta, там ответили лишь что эта «история говорит сама за себя».

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов, включая Instagram, на территории страны запрещена.

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