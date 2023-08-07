Музей поп-культуры в Сиэтле исключил упоминания о Джоан Роулинг из‑за ее якобы трансфобных взглядов

«В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в этот раз это не дементор. Мы бы хотели согласиться с интернет-теорией, что эти книги были написаны без автора, но этот конкретный человек слишком громко заявляет о своих суперненавистнических и вызывающих разногласия взглядах, чтобы его игнорировать», — подчеркнули в музее.