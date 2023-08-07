Музей поп-культуры в Сиэтле исключил упоминания о Джоан Роулинг из‑за ее якобы трансфобных взглядов

Музей поп-культуры в Сиэтле исключил все упоминания об авторе франшизы «Гарри Поттер», британской писательнице Джоан Роулинг, из‑за ее якобы трансфобных высказываний. Об этом сообщил NME.
Таким образом руководство музея решило «уменьшить влияние» Джоан Роулинг. Кураторы заявили, что «это не идеальное решение», определяющее, впрочем, «долгосрочные практики».
«В мире Гарри Поттера есть некое холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и в этот раз это не дементор. Мы бы хотели согласиться с интернет-теорией, что эти книги были написаны без автора, но этот конкретный человек слишком громко заявляет о своих суперненавистнических и вызывающих разногласия взглядах, чтобы его игнорировать», — подчеркнули в музее.
Предметы, связанные с «Гарри Поттером», из экспозиции убирать не стали. Их по-прежнему можно будет увидеть в галерее «Фантастические миры мифов и магии».
«Поскольку серия о Гарри Поттере — это крупный игрок в сфере поп-культуры, мы хотели отдать должное работе актеров, создателей реквизита и дизайнеров костюмов в нашей галерее. Мы узнали, что Сами-Знаете-Кто был проблемой, так что вы увидите артефакты без упоминания или изображения автора», — сказали в музее.
Скандал с Джоан Роулинг начался с того, что автор «Гарри Поттера» написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.