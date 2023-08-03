«Он не просто Кен»: пользователи твиттера обнаружили, что у куклы Кена есть полное имя

В соцсети Twitter продолжают обсуждать фильм Греты Гервиг «Барби» и его героев — куклу Барби и ее бойфренда Кена. Многие зрители узнали из ленты, что соосновательница компании Mattel Рут Хэндлер назвала кукол в честь своих детей.
Теперь же они обнаружили, что Хэндлер придумала для персонажей полные имена, содержащие в том числе фамилии. Появились они одновременно с куклами — в 1959 и 1961 году соответственно.
Оказалось, что полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс, а Кена — Кеннет Шон Карсон. Эта новость всерьез удивила поклонников картины Гервиг.
«Его полное имя — Кеннет Шон Карсон. С меня достаточно на сегодня», — прокомментировал один удивленный пользователь. Другой признался, что ему было «сегодня лет», когда он узнал о полном имени куклы.
«Можем мы, пожалуйста, поговорить о том, как так вышло, что настоящее имя Кена — это Кеннет Шон Карсон?!»
«Моя маленькая незначительная придирка к «Барби» 2023 года — это то, что у Барби уже есть каноническое полное правительственное имя «Барбара «Барби» Миллисент Робертс — я наю, что это должно связать ее с Рут Хэндлер, но я просто говорю.
(Кстати Кен — это Кеннет «Кен» Шон Карсон!)»
«Каждой девушке нужен Кеннет Шон Карсон»
Ранее дизайнер костюмов для фильма «Барби» Жаклин Дюрран признавалась, что «никому не было дела до Кена», поэтому кукла бойфренда Барби не получила достаточного количества вариантов одежды.
«Он должен сочетаться с Барби, и он тоже переодеваемся, но у него гораздо, намного меньше вариантов», — отметила художница в интервью British Vogue.
Тем не менее, сыграть в кино Кена не отказались бы даже звезды «Оппенгеймера» Кристофера Нолана — Киллиан Мерфи и Мэтт Деймон. И если последний считает, что у него недостаточно «энергии Кена», то Мерфи заявил, что хотел бы прочитать и обсудить сценарий сиквела «Барби».
А он действительно есть в планах у руководства Mattel. Тем более что «Барби» уже стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссером. Картина собрала более 850 млн долларов в прокате, несмотря на неуспех в Корее.