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«Он не просто Кен»: пользователи твиттера обнаружили, что у куклы Кена есть полное имя

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:25

В соцсети Twitter продолжают обсуждать фильм Греты Гервиг «Барби» и его героев — куклу Барби и ее бойфренда Кена. Многие зрители узнали из ленты, что соосновательница компании Mattel Рут Хэндлер назвала кукол в честь своих детей.

Теперь же они обнаружили, что Хэндлер придумала для персонажей полные имена, содержащие в том числе фамилии. Появились они одновременно с куклами — в 1959 и 1961 году соответственно.

Оказалось, что полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс, а Кена — Кеннет Шон Карсон. Эта новость всерьез удивила поклонников картины Гервиг.

«Его полное имя — Кеннет Шон Карсон. С меня достаточно на сегодня», — прокомментировал один удивленный пользователь. Другой признался, что ему было «сегодня лет», когда он узнал о полном имени куклы.

«Можем мы, пожалуйста, поговорить о том, как так вышло, что настоящее имя Кена — это Кеннет Шон Карсон?!»

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«Моя маленькая незначительная придирка к «Барби» 2023 года — это то, что у Барби уже есть каноническое полное правительственное имя «Барбара «Барби» Миллисент Робертс — я наю, что это должно связать ее с Рут Хэндлер, но я просто говорю.

(Кстати Кен — это Кеннет «Кен» Шон Карсон!)»

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«Каждой девушке нужен Кеннет Шон Карсон»

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Ранее дизайнер костюмов для фильма «Барби» Жаклин Дюрран признавалась, что «никому не было дела до Кена», поэтому кукла бойфренда Барби не получила достаточного количества вариантов одежды.

«Он должен сочетаться с Барби, и он тоже переодеваемся, но у него гораздо, намного меньше вариантов», — отметила художница в интервью British Vogue.

Тем не менее, сыграть в кино Кена не отказались бы даже звезды «Оппенгеймера» Кристофера Нолана — Киллиан Мерфи и Мэтт Деймон. И если последний считает, что у него недостаточно «энергии Кена», то Мерфи заявил, что хотел бы прочитать и обсудить сценарий сиквела «Барби».

А он действительно есть в планах у руководства Mattel. Тем более что «Барби» уже стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссером. Картина собрала более 850 млн долларов в прокате, несмотря на неуспех в Корее.

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Грета ГервигКиллиан МерфиКристофер НоланМэтт Деймон
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