«Он не просто Кен»: пользователи твиттера обнаружили, что у куклы Кена есть полное имя

«Моя маленькая незначительная придирка к «Барби» 2023 года — это то, что у Барби уже есть каноническое полное правительственное имя «Барбара «Барби» Миллисент Робертс — я наю, что это должно связать ее с Рут Хэндлер, но я просто говорю.

(Кстати Кен — это Кеннет «Кен» Шон Карсон!)»