«Барби» в Южной Корее проваливается: женщины не идут в кино из‑за страха «прослыть феминисткой»

С 19 июля на сеансы «Барби» в Южной Корее купили чуть более 460 тыс. билетов. Критики и активисты объясняют неуспех картины нежеланием корейцев принимать иностранный фильм на феминистскую тему, пишет The Guardian.
Незадолго до премьеры «Барби», 12 июля, в южнокорейских кинотеатрах стали крутить новую часть «Миссии невыполнима» — с того момента было продано более 3,6 млн билетов. 14 июня вышел диснеевский мульт «Элементарно», ставший самой успешной зарубежной лентой года с 5,8 млн проданных билетов.
Южнокорейская активистка за права женщин Хеин Шим заявила, что поднимаемые в «Барби» темы могли оттолкнуть зрителей. «Я думаю, „Барби“, несомненно, подчеркивает тот факт, что женский фильм с феминистским юмором до сих пор считается запретной темой. Женщины могут не решиться пойти посмотреть фильм. Страх прослыть феминисткой в Южной Корее реален», — объяснила она.
По ее словам, слово «феминизм» для многих южнокорейских граждан считается ругательным, поэтому люди не хотят признавать и противостоять «глубоко укоренившемуся патриархату, который так долго руководил обществом».
На локализованных корейских версиях плакатов «Барби» отсутствовали оригинальные слоганы «Барби — это все» и «Он просто Кен». Их упростили до имен персонажей, и это вызвало критику за якобы подрыв идеи фильма о расширении прав и возможностей женщин. Warner Bros. в Корее отказ от слоганов назвали непреднамеренным.
Кинокритик Юн Сон Ын сказал, что южнокорейцы в принципе поддерживают гендерное равенство, но в консервативной части общества есть резкие противники так называемого радикального феминизма. «В этом контексте воспитание Греты Гервиг по гендерному равенству не очень привлекательно. Поскольку „Барби“ задумана как развлекательный фильм, выдвижение таких деликатных тем на видном месте может не вызвать должного отклика», — полагает он.
В последние годы феминизм в Южной Корее получил негативный окрас, связанный с радикальным поведением, и такое восприятие распространилось в популярных онлайн-сообществах, где в основном сидят мужчины, а затем и во всем обществе, пишет The Guardian. Согласно опросу местного издания Sisain, в 2019 году 62,3% мужчин в возрасте от 20 лет не считали феминизм движением за достижение гендерного равенства, около 78,9% из них согласились с утверждением, что речь идет о женском превосходстве.
Вьетнам запретил «Барби» из‑за сцены с картой, изображающей территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море. В 2019 году во Вьетнаме запретили прокат мультфильма DreamWorks «Эверест» по аналогичной причине.