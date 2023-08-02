«Барби» в Южной Корее проваливается: женщины не идут в кино из‑за страха «прослыть феминисткой»

В последние годы феминизм в Южной Корее получил негативный окрас, связанный с радикальным поведением, и такое восприятие распространилось в популярных онлайн-сообществах, где в основном сидят мужчины, а затем и во всем обществе, пишет The Guardian. Согласно опросу местного издания Sisain, в 2019 году 62,3% мужчин в возрасте от 20 лет не считали феминизм движением за достижение гендерного равенства, около 78,9% из них согласились с утверждением, что речь идет о женском превосходстве.