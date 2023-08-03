«Барби» стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссером

Стоит подчеркнуть, что «Барби» не является самым кассовым фильмом, над которым работала женщина. В рейтинге первые три места занимают «Холодное сердце-2» (1,4 млрд, режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак), «Холодное сердце» (1,2 млрд, режиссеры Ли и Бак) и «Капитан Марвел» (1,1 млрд, режиссеры Анна Боден и Райан Флек). Однако над этими фильмами женщины работали не в одиночку, а в паре с кем‑то.