«Барби» стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссером

Лента «Барби» Греты Гервиг вошла в историю как самый кассовый фильм, снятый женщиной-режиссером. Об этом сообщает Hypebeast.
Недавно картина перешагнула в прокате отметку в 850 млн долларов. Ранее этот рекорд принадлежал «Чудо-женщине» 2017 года Патти Дженкинс. Сбор картины составил 822,8 млн долларов.
Стоит подчеркнуть, что «Барби» не является самым кассовым фильмом, над которым работала женщина. В рейтинге первые три места занимают «Холодное сердце-2» (1,4 млрд, режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак), «Холодное сердце» (1,2 млрд, режиссеры Ли и Бак) и «Капитан Марвел» (1,1 млрд, режиссеры Анна Боден и Райан Флек). Однако над этими фильмами женщины работали не в одиночку, а в паре с кем‑то.
Ранее «Барби» установила рекорд по сборам в премьерный уик-энд среди всех фильмов, снятых женщинами-режиссерами. До этого первенство принадлежало ленте «Капитан Марвел», заработавшей 153 млн долларов за аналогичный период.
Помимо этого, лента стала самой кассовой в этом году, опередив «Стражей Галактики. Часть 3» и «Супербратьев Марио. Фильм». Еще это самая успешная картина в карьерах Марго Робби и Райана Гослинга.