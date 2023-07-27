Киллиан Мерфи заявил, что сыграл бы Кена в сиквеле «Барби»

Эмили Блант и Мэтт Деймон заявили, что согласились бы буквально на любую роль в проекте Гервиг. Деймон при этом отметил, что он не смог бы перевоплотиться в Кена лучше, чем Райан Гослинг, поскольку у него недостаточно «энергии Кена».