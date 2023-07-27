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Киллиан Мерфи заявил, что сыграл бы Кена в сиквеле «Барби»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:14

Ирландский актер Киллиан Мерфи, исполнивший главные роли в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», заявил, что был бы не против сыграть Кена в сиквеле фильма «Барби». Об этом он сказал в интервью Omele TV.

Журналисты спросили команду «Оппенгеймера», что они думают об одновременном выходе в кинотеатрах их фильма и «Барби» и хотели бы они сыграть в сиквеле ленты Греты Гервиг.

Эмили Блант и Мэтт Деймон заявили, что согласились бы буквально на любую роль в проекте Гервиг. Деймон при этом отметил, что он не смог бы перевоплотиться в Кена лучше, чем Райан Гослинг, поскольку у него недостаточно «энергии Кена».

Мерфи же на вопрос, сыграл бы он бойфренда Барби, без сомнений ответил: «Конечно!». «Давайте прочитаем сценарий, давайте обсудим», — заявил актер, добавив, что не может дождаться возможности посмотреть фильм «Барби».

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Киллиан МерфиМэтт ДеймонГрета ГервигЭмили БлантРайан Гослинг
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