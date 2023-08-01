Соратникам Тесака назначили от 8 до 15 лет по делу об убийствах мигрантов

Сергиево-Посадский городской суд приговорил соратников неонациста Максима Тесака Марцинкевича к срокам от 8 до 15 лет колонии, сообщает ТАСС. Их признали виновными в убийствах по мотивам межнациональной розни.
Андрею Кайлю дали 15 лет лишения свободы, Семену Токмакову, Алексею Гудилину и Павлу Хрулеву — по 13 лет. Максима Хотулева приговорили к сроку в 10 лет, Александра Лысенкова — к восьмилетнему заключению. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Фигурантам вменяют четыре убийства — двух мужчин в 2003 году в московском районе Гольяново и в 2007 году в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Тела всех жертв расчленили и закопали, их личности установить не удалось.
Адвокаты подсудимых просили закрыть дело в связи с истечением сроков давности, однако суд счел это недопустимым из‑за общественной важности преступлений.
Основой для обвинений стали показания, которые Тесак дал незадолго до смерти в СИЗО. Бывшие соратники Марцинкевича утверждают, что он оговорил себя и других. В ходе следствия все шестеро фигурантов дали признательные показания, но во время суда отказались от них и не признали вину.
В июле прошлого года двух других соратников Тесака — Максима Аристархова и Сергея Маршакова — приговорили к 16 и 17 годам строго режима соответственно. Их признали виновными в двойном убийстве, которое попало на видео, распространившееся в соцсетях под названием «Казнь таджика и дага». Марцинкевич также участвовал в убийстве.
После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, Тесак заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.