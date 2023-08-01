Соратникам Тесака назначили от 8 до 15 лет по делу об убийствах мигрантов

Основой для обвинений стали показания, которые Тесак дал незадолго до смерти в СИЗО. Бывшие соратники Марцинкевича утверждают, что он оговорил себя и других. В ходе следствия все шестеро фигурантов дали признательные показания, но во время суда отказались от них и не признали вину.