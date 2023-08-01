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Соратникам Тесака назначили от 8 до 15 лет по делу об убийствах мигрантов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:55

Сергиево-Посадский городской суд приговорил соратников неонациста Максима Тесака Марцинкевича к срокам от 8 до 15 лет колонии, сообщает ТАСС. Их признали виновными в убийствах по мотивам межнациональной розни.

Андрею Кайлю дали 15 лет лишения свободы, Семену Токмакову, Алексею Гудилину и Павлу Хрулеву — по 13 лет. Максима Хотулева приговорили к сроку в 10 лет, Александра Лысенкова — к восьмилетнему заключению. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Фигурантам вменяют четыре убийства — двух мужчин в 2003 году в московском районе Гольяново и в 2007 году в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Тела всех жертв расчленили и закопали, их личности установить не удалось.

Адвокаты подсудимых просили закрыть дело в связи с истечением сроков давности, однако суд счел это недопустимым из‑за общественной важности преступлений.

Основой для обвинений стали показания, которые Тесак дал незадолго до смерти в СИЗО. Бывшие соратники Марцинкевича утверждают, что он оговорил себя и других. В ходе следствия все шестеро фигурантов дали признательные показания, но во время суда отказались от них и не признали вину.

В июле прошлого года двух других соратников Тесака — Максима Аристархова и Сергея Маршакова — приговорили к 16 и 17 годам строго режима соответственно. Их признали виновными в двойном убийстве, которое попало на видео, распространившееся в соцсетях под названием «Казнь таджика и дага». Марцинкевич также участвовал в убийстве.

Максим Марцинкевич умер в СИЗО Челябинска осенью 2020 года. По версии СКР, он покончил с собой. Однако адвокат неонациста рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные в конце девяностых.

После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, Тесак заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.

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