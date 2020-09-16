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Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой

Анастасия Цой
Сегодня в 12:30

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в одиночной камере следственного изолятора Челябинска, куда он прибыл для дальнейшей пересылки в Москву. Об этом пишет Baza. Смерть Тесака подтвердили «360» в челябинской ФСИН.

Марцинкевичу было 36 лет, в тюрьме он находился с 2014 года. Baza пишет, что Тесак оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник.

В 2018 году Марцинкевича признали виновным в разбое и хулиганстве и приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Суд признал, что в 2013–2014 годах Тесак и участники организованной им группы «Реструкт» «под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков», избили восьмерых человек при помощи дубинок и электрошокеров. До этого Тесаку трижды выносили приговоры по обвинениям в экстремизме.

Марцинкевич известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых его сторонники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем избивали и унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть.

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