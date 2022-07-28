Двух соратников Тесака признали виновными в двойном убийстве. Они получили 16 и 17 лет

Мытищинский городской суд признал виновными в двойном убийстве двух соратников неонациста Максима Тесака Марцинкевича. Об этом сообщает ТАСС.

Максим Аристархов получил 16 лет колонии строгого режима, Сергей Маршаков — 17 лет, которые он тоже проведет в колонии строгого режима. Оба фигуранта уже отбывают длительные сроки — один за стрельбу в офицера ФСБ, другой за ограбление таксиста.

Дело о двойном убийстве завели на основании видео под названием «Казнь таджика и дага», которое появилось в интернете в 2007 году. На нем преступники в масках убили двух человек на фоне флага со свастикой. Согласно материалам дела, в убийстве также принимал участие лидер праворадикальных объединений «Формат 18» (запрещено в России) и «Реструкт» Максим Марцинкевич.

В Следственном комитете заявляли, что Тесак дал признательные показания о своей причастности к двойному убийству незадолго до своей смерти, а грозивший ему новый срок мог стать причиной для суицида. На основе показаний Марцинкевича обвинения предъявили Аристархову и Маршакову. В третьей предсмертной записке Тесак отказался от своих слов и заявил, что оговорил себя и соратников.