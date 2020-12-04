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«Убийств не совершал»: найдена третья предсмертная записка Тесака

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:38

Найдена третья предсмертная записка Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова его адвоката Алексея Михальчика.

Юрист рассказал, что отец Тесака получил по почте отказ возбуждать уголовное дело по факту смерти Марцинкевича. В постановлении на 15 листах замглавы первого отдела по расследованию особо важных дел Челябинска в том числе упоминает недавно найденную третью предсмертную записку Тесака.

По словам чиновника, записка была найдена во рту Марцинкевича во время исследования его тела в Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Бумажка была завернута в полимерный материал, ее написал сам Тесак, уточняет замглавы отдела.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в постановлении.

До этого было известно о двух предсмертных записках, которые оставил Марцинкевич. Их адресатами были близкие Тесака, а также руководство СИЗО.

Тесак умер в челябинском СИЗО 16 сентября. В следственных органах заявили, что он покончил с собой, однако адвокат Марцинкевича рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные конце девяностых. Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.

Сам Тесак в 2014 году писал, что не собирается совершать суицид, а если это вдруг произойдет — значит, «ему помогли». В СК на это ответили, что перед смертью Марцинкевич признался в убийствах — а это якобы был «серьезный мотив для лишения себя жизни».

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