Тесак перед смертью жаловался на пытки, его родители требуют возбудить уголовное дело об убийстве

Максим Марцинкевич незадолго до смерти жаловался своему адвокату на пытки. «Он жаловался на пытки и выбивание явок с повинной по каким‑то фантастическим эпизодам об убийствах.

Из этой информации следует, что Марцинкевич под давлением подписал явки, и его везли в Москву для их проверки и возможного предъявления обвинений», — рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Речь идет о преступлениях, совершенных еще в конце 1990-х годов, когда Тесаку было около 15 лет, пишет Baza со ссылкой на источники.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли. Очень сильно. Сердечной недостаточности, равно как и других заболеваний, у меня нет — это тоже стоит сказать на всякий случай».

Родители Тесака требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына.

Максим Марцинкевич, по прозвищу Тесак, покончил с собой 16 сентября в камере СИЗО Челябинска.