Реклама
Новости

Канье Уэст удалил все посты в X (Twitter) через несколько дней после разблокировки

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:57

Канье Уэст удалил все посты в соцсети X (бывший Twitter) всего через несколько дней после того, как Илон Маск восстановил его.

Решил рэпер начать в соцсети все заново или захотел избавиться от аккаунта, пока неясно. Профиль Уэста разблокировали 30 июля, после того как артист пообещал, что не будет распространять в соцсети антисемитские и другие неподобающие высказывания.

Впервые аккаунт Уэста в твиттере заблокировали в октябре 2022 года. Тогда рэпер сначала получил бан в инстаграме* за антисемитские посты, а затем перешел в твиттер, где пообещал «устроить „death con 3“ на евреев» (DEFCON 3 — это третья шкала готовности американских вооруженных сил. — Прим. ред.)

После того как Илон Маск приобрел Twitter, аккаунт Уэста в соцсети разблокировали, но ненадолго. В декабре 2022-го он разместил на странице пост со свастикой и признался в симпатии к Гитлеру во время интервью конспирологу Алексу Джонсу. Это привело к повторной блокировке.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

Подробности по теме
Илон Маск установил на здание Twitter логотип X. Через три дня его сняли: он мешал горожанам спать
расскажите друзьям
люди
Канье УэстИлон МаскАлекс Джонс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»