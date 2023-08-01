Канье Уэст удалил все посты в X (Twitter) через несколько дней после разблокировки

Канье Уэст удалил все посты в соцсети X (бывший Twitter) всего через несколько дней после того, как Илон Маск восстановил его.
Решил рэпер начать в соцсети все заново или захотел избавиться от аккаунта, пока неясно. Профиль Уэста разблокировали 30 июля, после того как артист пообещал, что не будет распространять в соцсети антисемитские и другие неподобающие высказывания.
Впервые аккаунт Уэста в твиттере заблокировали в октябре 2022 года. Тогда рэпер сначала получил бан в инстаграме* за антисемитские посты, а затем перешел в твиттер, где пообещал «устроить „death con 3“ на евреев» (DEFCON 3 — это третья шкала готовности американских вооруженных сил. — Прим. ред.)
После того как Илон Маск приобрел Twitter, аккаунт Уэста в соцсети разблокировали, но ненадолго. В декабре 2022-го он разместил на странице пост со свастикой и признался в симпатии к Гитлеру во время интервью конспирологу Алексу Джонсу. Это привело к повторной блокировке.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.