Аккаунт Канье Уэста разблокировали в соцсети X (бывший Twitter)

После того как Илон Маск приобрел Twitter, аккаунт Уэста в соцсети разблокировали, но ненадолго. В декабре 2022-го он разместил на странице пост со свастикой и признался в симпатии к Гитлеру во время интервью конспирологу Алексу Джонсу. Это привело к повторной блокировке.