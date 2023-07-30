Аккаунт Канье Уэста разблокировали в соцсети X (бывший Twitter)

Соцсеть X (бывший Twitter) восстановила страницу Канье Уэста, сменившего имя на Йе.
The Wall Street Journal со ссылкой на X пишет, что рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама.
По информации источника издания, аккаунт восстановили после того, как артист пообещал, что не будет распространять в соцсети антисемитские и другие неподобающие высказывания.
На момент публикации заметки в твиттере Йе не появилось новых постов. Сам рэпер информацию о восстановлении страницы не комментировал.
Впервые аккаунт Уэста в твиттере заблокировали в октябре 2022 года. Тогда рэпер сперва получил бан в инстаграме* за антисемитские посты, а затем перешел в твиттер, где пообещал «устроить „death con 3“ на евреев» (DEFCON 3 — это третья шкала готовности американских вооруженных сил — Прим. ред.)
После того как Илон Маск приобрел Twitter, аккаунт Уэста в соцсети разблокировали, но ненадолго. В декабре 2022-го он разместил на странице пост со свастикой и признался в симпатии к Гитлеру во время интервью конспирологу Алексу Джонсу. Это привело к повторной блокировке.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.