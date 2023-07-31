Путин подписал закон о налоге 13% для уехавших россиян

Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, «удаленщики» должны платить НДФЛ в размере 13%, а если их доходы превышают 5 млн рублей в год — 15%. Правила распространяются и на людей без российского налогового резидентства.
Человек обязан будет платить налог, если соблюдено хотя бы одно из условий: он российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.
В отношении сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.
Позже министерство предложило установить НДФЛ в 13–15% для «дистанционщиков». По словам замминистра финансов Алексея Сазонова, от повышения ставки решили отказаться, опасаясь, что это приведет к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.