Реклама
Новости

Путин подписал закон о налоге 13% для уехавших россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, «удаленщики» должны платить НДФЛ в размере 13%, а если их доходы превышают 5 млн рублей в год — 15%. Правила распространяются и на людей без российского налогового резидентства.

Человек обязан будет платить налог, если соблюдено хотя бы одно из условий: он российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или деньги поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.

В отношении сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.

В апреле 2023-го кабмин внес в Думу законопроект, который предусматривал для дистанционных работников НДФЛ в 30%, если они теряют налоговое резидентство. В апреле Минфин отозвал этот законопроект, чтобы внести в документ «ряд технических уточнений».

Позже министерство предложило установить НДФЛ в 13–15% для «дистанционщиков». По словам замминистра финансов Алексея Сазонова, от повышения ставки решили отказаться, опасаясь, что это приведет к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Владимир ПутинАлексей Сазонов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»