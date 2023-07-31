Путин подписал закон о налоге 13% для уехавших россиян

Позже министерство предложило установить НДФЛ в 13–15% для «дистанционщиков». По словам замминистра финансов Алексея Сазонова, от повышения ставки решили отказаться, опасаясь, что это приведет к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.