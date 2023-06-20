Госдума приняла законопроект о налоге для уехавших

Документ внесли на рассмотрение повторно 31 мая. Согласно ему, с 1 января 2024 года российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Аналогичные правила будут распространяться и на гражданско-правовые договоры. Новые правила могут заработать с 2025 года, следует из законопроекта.