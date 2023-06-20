Госдума приняла законопроект о налоге для уехавших

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о правилах и размере уплаты НДФЛ для сотрудников, которые работают удаленно из‑за границы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные думской электронной базы.
Документ внесли на рассмотрение повторно 31 мая. Согласно ему, с 1 января 2024 года российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Аналогичные правила будут распространяться и на гражданско-правовые договоры. Новые правила могут заработать с 2025 года, следует из законопроекта.
Чтобы попасть под действие нового закона, исполнителю нужно получать вознаграждение на счет в российском банке либо проведением платежа должны заниматься российские компании или филиалы иностранных фирм в России.
По мнению замминистра финансов Алексея Сазонова, законопроект уравнит НДФЛ для резидентов и нерезидентов, а также сохранит неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета. «Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — отметил Сазанов.
Ранее на ПМЭФ Сазонов объяснил, почему Минфин отказался от идеи повысить ставку до 30%. По его словам, это произошло из‑за опасений усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Он отметил, что при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать сотрудников там.