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Кабмин отозвал законопроект о повышенном НДФЛ для уехавших россиян, чтобы внести в него изменения

Семён Гудошников
Сегодня в 14:29

Правительство отозвало из Госдумы законопроект, который предполагает увеличение НДФЛ до 30% для россиян, работающих из‑за границы без трудового договора. Об этом сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе кабмина сказали, что внесут в документ «ряд технических уточнений». После этого его планируют повторно внести на рассмотрение в Госдуму.

Нынешняя версия законопроекта предполагает, что работодатели будут взимать повышенную ставку НДФЛ в 30% с сотрудников, которые утратят налоговое резидентство. Предлагаемые изменения затрагивают россиян, которые при работе за рубежом используют отечественный сегмент интернета либо технические и программно-аппаратные средства, размещенные в России.

В Минфине поясняли, что законопроект не затронет сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Предполагалось, что после принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2024 года. Правительство внесло законопроект в нижнюю палату парламента накануне.

В декабре 2022 года глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку. По мнению политика, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся».

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ГосдумаКоммерсантСовет Федерации
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Андрей КлишасВячеслав Володин
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