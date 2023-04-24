В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ для россиян, уехавших за границу

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Документ опубликован в электронной базе Думы.
Предполагается, что работодатели или заказчики будут взимать с сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке 13–15%, но после утраты налогового резидентства выплаты будут увеличены до 30%.
Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года. Изменение затронет россиян, которые при работе за рубежом используют отечественный сегмент интернета либо технические и программно-аппаратные средства, размещенные в России.
В декабре 2022 года глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей.
Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку. По мнению политика, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся».