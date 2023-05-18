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Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ в 13% для уехавших россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Минфин предложил сохранить НДФЛ в 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей в год) для россиян, работающих удаленно, вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Это следует из окончательной версии поправок в налоговое законодательство, которые подготовило правительство, пишет РБК.

Условия распространятся на всех, кто работает по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ). Налоговым агентом будет выступать российская компания в качестве работодателя или заказчика. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас за выполнение дистанционной работы для российской компании нерезидентам нужно платить НДФЛ в 30%. Всё потому, что такие случаи в текущей версии Налогового кодекса не входят в число исключений, при которых нужно платить меньший налог. Однако если в трудовом договре в качестве места работы указана не Россия, удалёнщики сейчас могут платить НДФЛ в другой стране или не платить вовсе. Налоговое резидентство РФ теряется, если лицо находится за границей 183 дня и более в течение года.

Правительство начало разрабатывать поправки, регулирующие налогообложение уехавших россиян, в середине прошлого года. Этот вариант третий по счету.

В апреле 2023-го кабмин внес в Думу законопроект, который предусматривал для дистанционных работников НДФЛ в 30%, если они теряют налоговое резидентство. В Минфине поясняли, что изменения не затронут сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Через сутки правительство отозвало законопроект для доработки.

В декабре 2022 года глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации. Он говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку. По мнению политика, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся».

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