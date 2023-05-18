Минфин предложил сохранить ставку НДФЛ в 13% для уехавших россиян

Сейчас за выполнение дистанционной работы для российской компании нерезидентам нужно платить НДФЛ в 30%. Всё потому, что такие случаи в текущей версии Налогового кодекса не входят в число исключений, при которых нужно платить меньший налог. Однако если в трудовом договре в качестве места работы указана не Россия, удалёнщики сейчас могут платить НДФЛ в другой стране или не платить вовсе. Налоговое резидентство РФ теряется, если лицо находится за границей 183 дня и более в течение года.