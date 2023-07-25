«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — говорится в таблице поправок.
Законопроект депутаты планируют принять сегодня, 25 июля.
21 декабря 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный поэтапно увеличить с 18 до 21 года. Его идею поддержал президент Владимир Путин.
В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Его первоначальная версия предполагала, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет.
Несколько дней назад глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года. Он объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Однако в первоначальной версии проекта подчеркивалось, что, несмотря на повышение призывного возраста, желающие смогут пойти служить и с 18 лет.
Два сенатора Совета Федерации — глава комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас — выступили против сохранения нижней границы армейского призыва на уровне 18 лет. При этом Бондарев предложил предусмотреть право поступить на военную службу с 18 лет по собственному желанию.