Несколько дней назад глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года. Он объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Однако в первоначальной версии проекта подчеркивалось, что, несмотря на повышение призывного возраста, желающие смогут пойти служить и с 18 лет.