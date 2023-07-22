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Сенаторы выступили против сохранения минимального призывного возраста на уровне 18 лет

Максим Саблин
Сегодня в 14:48

Сразу два сенатора Совета Федерации — глава комитета по обороне Виктор Бондарев и глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас — выступили против сохранения нижней границы армейского призыва на уровне 18 лет, следует из постов в их телеграм-каналах.

«Призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», — пишет сенатор Бондарев.

Он отметил, что поправка о сохранении нижней границы в его комитет не поступала и не обсуждалась, а установить предельный возраст в 21 год предлагали министр обороны Шойгу и президент Путин.

«Полностью согласен с коллегой-сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — поддержал его глава комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В то же время глава комитета по обороне предложил предусмотреть право поступить на военную службу с 18 лет по собственному желанию. Он считает, что мужчинам стоит позволить самостоятельно обратиться в военкомат в письменной форме и пройти призывную комиссию.

«Что касается вопроса о том, увеличится ли общее количество призывников или нет при внесении поправок, касающихся призыва, — это пока прогнозировать сложно, тем более без участия Министерства обороны, их подсчётов и данных. Необходимо дождаться, пока закон начнёт действовать», — считает Бондарев.

21 декабря 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный увеличить с 18 до 21 года. Его идею поддержал президент Владимир Путин.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Он предполагал, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет. В документе подчеркивалось, что, несмотря на повышение призывного возраста, желающие смогут пойти служить и с 18 лет.

О том, что нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года, вчера заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он также подтвердил, что продолжительность срочной службы сохранится в один год, необходимости в двух годах службы нет

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Конституционный комитет ГосдумыСовет ФедерацииГосдума
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Виктор БондаревАндрей КлишасСергей ШойгуВладимир ПутинАндрей Картаполов
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