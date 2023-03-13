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В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:20

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС.

В 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

В документе подчеркивается, что желающие смогут пойти служить с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

21 декабря 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный увеличить с 18 до 21 года. Его идею поддержал президент Владимир Путин.

3 марта 2023-го глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что закон о повышении в России призывного возраста до 30 лет может вступить в силу осенью.

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