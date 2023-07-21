Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет. Его нижний предел решили не повышать

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Он предполагал, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет. В документе подчеркивалось, что, несмотря на повышение призывного возраста, желающие смогут пойти служить и с 18 лет.