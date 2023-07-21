Призывной возраст в России составит с 18 до 30 лет. Его нижний предел решили не повышать

Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет — эта поправка поддержана думским комитетом.
Каратполов утверждает, что границы призывного возраста решили увеличить в связи с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти в армию. «Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — заявил он.
Депутат отметил, что новые нормы не коснутся осеннего призыва текущего года, призывать в армию людей с 18 до 30 лет начнут с весеннего призыва 2024-го.
21 декабря 2022-го министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный увеличить с 18 до 21 года. Его идею поддержал президент Владимир Путин.
В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Он предполагал, что в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет. В документе подчеркивалось, что, несмотря на повышение призывного возраста, желающие смогут пойти служить и с 18 лет.