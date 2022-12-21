Шойгу предложил изменить призывной возраст. И заявил, что Россия спасает украинцев от геноцида

От призыва по частичной мобилизации для поддержания экономики были освобождены 830 тыс. человек, доложил Шойгу. Он добавил, что в армию России в качестве добровольцев вступили свыше 20 тыс. человек, и повторил, что призваны по мобилизации были 300 тыс. граждан. Мобилизацию, по его словам, объявили для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».