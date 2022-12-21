Шойгу предложил изменить призывной возраст. И заявил, что Россия спасает украинцев от геноцида

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный увеличить с 18 до 21 года. Об этом сообщает ТАСС с итоговой коллегии Минобороны.
От призыва по частичной мобилизации для поддержания экономики были освобождены 830 тыс. человек, доложил Шойгу. Он добавил, что в армию России в качестве добровольцев вступили свыше 20 тыс. человек, и повторил, что призваны по мобилизации были 300 тыс. граждан. Мобилизацию, по его словам, объявили для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».
«Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с начала частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями по оповещению и призыву граждан, прибывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу», — признался министр обороны.
Шойгу считает нужным довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников, и образовать два новых военных округа — Московский и Ленинградский.
Что еще сказал Шойгу:
- «Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров»;
- российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения»;
- «В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Образцы российского вооружения и техники подтвердили надежность и эффективность»;
- за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тыс. кадровых военных;
- россияне оказывают «беспрецедентную поддержку» российским властям и военнослужащим, и это «наглядно показывает единство армии и общества».
28 октября Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о завершении мобилизационного задания. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации.
Путин не стал подписывать указ о завершении мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что документ не нужен.
14 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что жалобы по призыву продолжают поступать, хотя мобилизация «уже завершена, по крайней мере де-факто». Обращений по вопросами мобилизации много, «по военным вопросам — 60–70 обращений в день», а сама тема остается «очень тяжелой», добавила она.