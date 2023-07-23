Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в аэропорту Москвы, пока самолет будет заправляться

После начала боевых действий на территории Украины патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и никогда ни на кого не нападала. Ответственность за конфликт он возложил на внешние силы, которые хотят ослабления РФ. В июле он рассказал, что верующие сейчас видят в России силу, удерживающую мир от «пришествия Антихриста».