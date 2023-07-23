Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в аэропорту Москвы, пока самолет будет заправляться

Папа римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, поддерживающий контакты с понтификом.
31 августа Франциск летит в Монголию, 4 августа — обратно. В один из этих дней он и предложил патриарху Кириллу встречу, пока его самолет будет дозаправляться. Аэропорт считается транзитной зоной, отметил Севостьянов.
«Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла бы произойти», — добавил он. В 2016 году такая встреча состоялась в аэропорту Гаваны, напомнил глава Союза староверов.
В сентябре 2022 года папа римский участвовал в обмене пленными между РФ и Украиной. Франциск просил организовать переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. С последним понтифик не раз разговаривал после начала российской военной спецоперации.
После начала боевых действий на территории Украины патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и никогда ни на кого не нападала. Ответственность за конфликт он возложил на внешние силы, которые хотят ослабления РФ. В июле он рассказал, что верующие сейчас видят в России силу, удерживающую мир от «пришествия Антихриста».