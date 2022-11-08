Папа римский участвовал в обмене пленными между Россией и Украиной

Папа римский Франциск участвовал в обмене пленными между Россией и Украиной, который произошел 22 сентября. Об этом сообщило итальянское информагентство Askanews со ссылкой на посла России в Ватикане Александра Авдеева.
Авдеев рассказал, что папа римский регулярно передает российской стороне списки, которые учитываются при проведении обмена пленными. Ранее понтифик утверждал, что связывался с российским послом, чтобы ускорить процесс передачи военнослужащих.
«В этом контексте мы высоко ценим личное участие понтифика, исполняющего гуманитарную миссию большой важности, которая позволяет сотням людей вернуться к своим семьям», — подчеркнул Авдеев.
Кроме того, Франциск просил организовать переговоры как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. С Зеленским папа римский говорил дважды за время проведения специальной военной операции на территории Украины.
В начале ноября архиепископ и митрополит Филадельфийский, член Постоянного Синода Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк также утверждал, что освобождение военнопленных происходило «при содействии папы Франциска».