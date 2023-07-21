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Приложение ChatGPT для операционной системы Android выйдет в конце июля

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

Приложение ChatGPT для гаджетов, работающих на операционной системе Android, выйдет в конце июля. Об этом сообщил The Verge.

Предзаказ уже можно оформить в Google Play Store. Доступ к приложению откроется на неделе с 24 по 30 июля — спустя более чем два месяца после релиза его на устройствах, использующих iOS.

Приложение для Android выйдет с маркером 12+. Оно будет бесплатным, как и аналог для iOS. Сервис позволит пользоваться чат-ботом, использующим искусственный интеллект, с мобильных устройств.

ChatGPT разработала компания OpenAI, чат-бот представили осенью 2022 года. Сервис позволяет выполнять широкий перечень задач: он может, например, помочь сдать экзамены, разобраться в бюрократических деталях и провести церковную службу.

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