Приложение ChatGPT для операционной системы Android выйдет в конце июля

Приложение ChatGPT для гаджетов, работающих на операционной системе Android, выйдет в конце июля. Об этом сообщил The Verge.
Предзаказ уже можно оформить в Google Play Store. Доступ к приложению откроется на неделе с 24 по 30 июля — спустя более чем два месяца после релиза его на устройствах, использующих iOS.
Приложение для Android выйдет с маркером 12+. Оно будет бесплатным, как и аналог для iOS. Сервис позволит пользоваться чат-ботом, использующим искусственный интеллект, с мобильных устройств.
ChatGPT разработала компания OpenAI, чат-бот представили осенью 2022 года. Сервис позволяет выполнять широкий перечень задач: он может, например, помочь сдать экзамены, разобраться в бюрократических деталях и провести церковную службу.
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