Италия стала первой страной, в которой запретили ChatGPT

Итальянское управление по защите персональных данных временно ограничило использование в стране чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Politico.
Ведомство считает, что разработчик бота, компания OpenAI, нарушила законодательство ЕС о конфиденциальности. По его мнению, у компании нет правовых оснований, оправдывающих «массовый сбор и хранение персональных данных» для обучения алгоритмов.
Итальянские власти заявили, что на прошлой неделе из ChatGPT утекли разговоры пользователей и их платежная информация. Еще одна претензия регулятора — несмотря на ограничение «13+», сервис не проверяет возраст пользователей, давая несовершеннолетним «ответы, абсолютно не подходящие к их степени развития и самосознания».
У представителя OpenAI в Европейской экономической зоне есть 20 дней, чтобы сообщить, как компания собирается привести ChatGPT в соответствие с правилами конфиденциальности ЕС. В противном случае OpenAI ждет штраф в размере 4% от ее глобального дохода.
Несколько дней назад более 1000 экспертов в сфере ИИ, включая Илона Маска, Стива Возняка и Тристана Харриса подписали открытое письмо с призывом приостановить на шесть месяцев разработку систем искусственного интеллекта мощнее GPT-4.
Подписаны опасаются, что продвинутый ИИ может наводнить интернет дезинформацией, лишить множество людей рабочих мест и в конечном счете «перехитрить и заменить нас». «Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?», — вопрошают они.
Авторы письма полагают, что доверять разработку ИИ «неизбранным лидерам технологий» нельзя, их нужно создавать с уверенностью, что технология даст «положительный эффект», а «риски будут управляемы».