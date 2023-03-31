Италия стала первой страной, в которой запретили ChatGPT

Итальянские власти заявили, что на прошлой неделе из ChatGPT утекли разговоры пользователей и их платежная информация. Еще одна претензия регулятора — несмотря на ограничение «13+», сервис не проверяет возраст пользователей, давая несовершеннолетним «ответы, абсолютно не подходящие к их степени развития и самосознания».