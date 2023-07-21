Российских школьников с 1 сентября начнут обучать управлению дронами

Российские школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки начнут изучать основы применения беспилотников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейнина.
Инициативу разработали на секции совета по развитию цифровой экономики при СФ. Ее поддержали Минобороны и Минпросвещения. «Армия сейчас — это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — пояснил сенатор.
В школьную программу собираются включить «виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство, ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника», следует из письма Минобороны Шейнину.
Сенатор говорит, что задачи курса начальной военной подготовки — воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в армии.
Депутаты предложили вернуть в школы начальную военную подготовку через несколько месяцев после начала спецоперации. Курс включат в программу Основ безопасности жизнедеятельности. По мнению депутата Яны Лантратовой, текущая программа ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», с которыми сталкивается общество.
В июне 2023 года издательство «Просвешение» представило обновленные учебники по ОБЖ для 10-го и 11-го классов, в которые добавили модули по военной подготовке. Десятиклассников будут учить воинскому приветствию и строевой подготовке, обращению с пехотным оружием, действиям в общевойсковом бою и оказанию первой помощи во время боевых действий. 11-классников ждут модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что начальной военной подготовке будут обучать в российских школах с сентября 2023 года. В ведомстве отмечали, что школы cмогут самостоятельно вводить такие курсы с пятого класса.