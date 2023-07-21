Российских школьников с 1 сентября начнут обучать управлению дронами

В июне 2023 года издательство «Просвешение» представило обновленные учебники по ОБЖ для 10-го и 11-го классов, в которые добавили модули по военной подготовке. Десятиклассников будут учить воинскому приветствию и строевой подготовке, обращению с пехотным оружием, действиям в общевойсковом бою и оказанию первой помощи во время боевых действий. 11-классников ждут модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства.