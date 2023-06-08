В России завершили разработку школьного учебника по начальной военной подготовке

В прошлом году сообщалось о планах Минпросвещения разрешить школам самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что такой курс будет введен в школах России со следующего учебного года — то есть с сентября 2023-го.