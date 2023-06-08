В России завершили разработку школьного учебника по начальной военной подготовке

В учебник по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 класса включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Об этом пишет ТАСС.
Новую книгу разработало издательство «Просвещение». Учебник был представлен на международном форуме министров образования «Формируя будущее».
Модуль о военной подготовке начинается с основ строевой подготовки и воинского приветствию. Также в него включены параграфы о правилах обращения с пехотным окружением, действиях в общевойсковом бою, оказании первой помощи в бою.
В учебник включили и модуль по основам обороны государства, в рамках которого планируется изучение правовых основ подготовки к воинской службе. Еще несколько параграфов посвящены военно-профессиональной деятельности и основам противодействия экстремизму и терроризму.
В учебниках по ОБЖ для 11 класса продолжаются модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства.
В прошлом году сообщалось о планах Минпросвещения разрешить школам самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что такой курс будет введен в школах России со следующего учебного года — то есть с сентября 2023-го.