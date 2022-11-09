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Курс начальной военной подготовки введут в школах со следующего учебного года
Виктория Шанина
Сегодня в 13:01

Курс начальной военной подготовки введут в российских школах с 1 сентября 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Министр подтвердил информацию о том, что ведется разработка такого курса. Он будет готов до 1 января 2023 года, затем пройдет апробация.

Ввести курс НВП в школьную программу предложил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, такой курс позволит «решить сразу несколько задач»: школьники получат основные военные навыки, научатся оказанию первой помощи и ориентированию на местности, а также пройдут «психологическую подготовку».

Кроме того, заявляет Миронов, инициатива поможет трудоустроить десятки тысяч людей, которые владеют теорией и практикой ведения боевых действий.

Замминистра обороны Валерий Герасимов поддержал инициативу. Он считает, что такой предмет необходимо преподавать в 10-х и 11-х классах, а выделить на него следует не менее 140 часов в учебный год.

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КоммерсантМинпросвещения РоссииСправедливая Россия
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Сергей КравцовСергей МироновВалерий Герасимов
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