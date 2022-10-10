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В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:07

Депутат от «Справедливой России — за правду» Яна Лантратова предложила ввести в школьную программу «начальную военную подготовку». Об этом пишут «Ведомости».

Она заявила, что такая дисциплина существовала в советские годы. «На занятиях проводили строевую подготовку, школьники разбирали и собирали автоматы, изготавливали средства индивидуальной защиты, учились оказывать медицинскую помощь. Кроме того, им рассказывали об истории вооруженных сил страны, родах войск, видах оружия и боевой техники», — сказала Лантратова.

По мнению депутата, программа ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», с которыми сталкивается общество. Лантратова заметила, что сейчас необходимо, чтобы дети обладали необходимыми навыками и знаниями, «как вести себя в критических ситуациях угрозы их жизни и здоровью в условиях роста террористической опасности».

Ранее она обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением ввести бесплатные курсы по военной подготовке для молодежи.

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тэги
ГосдумаСправедливая Россия
люди
Яна ЛантратоваСергей Шойгу
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